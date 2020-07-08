Хто може розраховувати на підвищені виплати

Розкриті подробиці підвищення мінімальної зарплати в Україні

Про це пише Апостроф.

Як відомо, перше підвищення мінімалки заплановано на вересень 2020 року, а вже в наступному році її увеличает ще двічі.

Якщо плани Кабінету міністрів будуть реалізовані, через рік мінімальна зарплата в Україні становитиме 6500 гривень, що майже на 40% більше, ніж на сьогоднішній день.

Та особливість нинішніх планів Кабінету міністрів у тому, що "мінімалку" піднімуть, не чекаючи нового року.

Варто відзначити, що з 1 січня "мінімалка" в Україні становить 4723 гривні. Але вже з 1 вересня, якщо плани уряду будуть реалізовані, вона збільшиться до 5000 гривень (зростання складе 277 гривень або 5,9%).

При цьому з 1 січня наступного року мінімальну зарплату українців піднімуть одразу на 1000 гривень або на 20% - до 6000 гривень. З 1 липня 2021 року очікується ще один перерахунок "мінімалки" - до 6500 гривень (на 500 гривень або 8,3%).

Таким чином, трохи більше ніж за рік розмір "мінімалки" в нашій країні має зрости на 1777 гривень (37,6%).

Проте, як запевняють експерти, з економічної точки зору збільшення "мінімалки" не має будь-якого обґрунтування.

"В економіці нічого такого не відбувається, щоб так різко зростали доходи, відповідно, немає для цього жодних причин, крім популістських", - заявив аналітик Сергій Фурса і попередив, що такий крок тільки збільшить тиск на державний бюджет.

Більше того, Сергій Фурса попереджає, що таке підвищення мінімальної зарплати може спровокувати зростання цін, хоча у Шмигаля це всіляко спростовують.

"Насправді, основним драйвером інфляції останнім часом було зростання доходів населення. В цьому році інфляція сповільнилася, тому що прибутки не дуже ростуть, але, якщо ми штучно закидаємо (у економіку) гроші, то, звичайно ж, з'являються інфляційні ризики", - додав фінансовий аналітик.

Раніше ми розповідали про перерахунок пенсій після підвищення мінімальної зарплати.

Індексація виплат торкнеться тих українців, хто виконав вимоги щодо стажу і досяг віку 65 років. Вже з липня наступного року такі пенсіонери будуть отримувати не менше 2600 грн щомісяця.

Враховуючи, що в 2021 році Кабінет міністрів обіцяє зробити доплату в 500 грн всім пільговикам, хто має достатньо стажу і хто досяг віку 75 років, таке підвищення торкнеться незначна кількість українців.

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