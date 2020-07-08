Мешканці країни стали масово отримувати чужі штрафи, про що скаржаться в мережі, питаючи поради, що тепер робити

Мова про нову систему фото і відеофіксації порушень правил дорожнього руху на українських дорогах, що заробила з 1 червня.

Один з "потерпілих" водіїв, який раптом отримав штраф за іншу машину, але з такими ж номерами, як і у нього, запитав поради у фейсбучних користувачів, передає Politeka.net.

"А як це так? Водію #Volkswagen прийшов штраф за #Skoda🙈 Хтось підкаже, як подібне скасувати?", - запитав чоловік, прикріпивши відповідні фото.

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Українці кинулися коментувати ситуацію. Багато хто відзначив, що подібне відбувається часто-густо - громадян обклали чужими штрафами. На думку користувачів, для вирішення ситуації вихід один - йти до суду.

"Мені здається радіти треба, тому що дізнався про двійника зі штрафу, а не з підозри в більш серйозних речах"

"Так як і пішоходу приходить штраф за перевищення швидкості. Безлад у системі і в Державі в цілому"
 
"По моєму у нас з'явилися хитрожопі, я вважав, що диспетчер перевіряє Номери в базі, а за фактом підтверджує штрафи не розбираючись..."
 
"Скасувати можна через суд. Усі інші варіанти - не діють..."
 
"Тільки через суд. У обох авто один і той самий реєстраційний номер, відповідно, у когось не все гаразд з документами"
 
"Пишеться у вільному вигляді заява на скасування протоколу, тому що "інша машина на моєму номері, айайай, якісь хулігани". все просто, сам так робив. За 3-4 тижні буде письмова відповідь про скасування постанови"
 
"Двійники пішли вилазити"
 
"працюють камери, чого ви так переживаєте? ну заплатить не свій штраф як і тисячі інших"
 
"У той час, коли в країні дефіцит бюджету, затримка зарплат і різних допомог, ви намагаєтеся ухилитися від оплати штрафу. Вам не соромно, громадянин? Навіть якщо не винні, то не збіднієте, а держава вам спасибі скаже"
 
Гроші підуть на премії в міністерство МВС. Там роботяги сидять чекають ікрою чорною с*ати будуть"

Нагадаємо, у разі перевищення встановленої швидкості руху більш ніж на 20 км/год, але не більше 50 км/год - штраф передбачений у розмірі 255 гривень.

При перевищенні швидкості більш ніж на 50 км/год - 510 гривень.

Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо сплачений протягом 10 банківських днів з моменту отримання ухвали.

Нагадаємо, оприлюднено список українців, яким вже направили лист зі штрафом: "Попередьте знайомих..."

Також Politeka писала, що нові штрафи обрушаться на українців з 1 червня, заяву МВС: кого і скільки змусять заплатити