Мешканці країни стали масово отримувати чужі штрафи, про що скаржаться в мережі, питаючи поради, що тепер робити
Мова про нову систему фото і відеофіксації порушень правил дорожнього руху на українських дорогах, що заробила з 1 червня.
Один з "потерпілих" водіїв, який раптом отримав штраф за іншу машину, але з такими ж номерами, як і у нього, запитав поради у фейсбучних користувачів, передає Politeka.net.
"А як це так? Водію #Volkswagen прийшов штраф за #Skoda🙈 Хтось підкаже, як подібне скасувати?", - запитав чоловік, прикріпивши відповідні фото.
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Українці кинулися коментувати ситуацію. Багато хто відзначив, що подібне відбувається часто-густо - громадян обклали чужими штрафами. На думку користувачів, для вирішення ситуації вихід один - йти до суду.
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При перевищенні швидкості більш ніж на 50 км/год - 510 гривень.
Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо сплачений протягом 10 банківських днів з моменту отримання ухвали.
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