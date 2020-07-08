Мешканці країни стали масово отримувати чужі штрафи, про що скаржаться в мережі, питаючи поради, що тепер робити

Мова про нову систему фото і відеофіксації порушень правил дорожнього руху на українських дорогах, що заробила з 1 червня.

Один з "потерпілих" водіїв, який раптом отримав штраф за іншу машину, але з такими ж номерами, як і у нього, запитав поради у фейсбучних користувачів, передає Politeka.net.

"А як це так? Водію #Volkswagen прийшов штраф за #Skoda🙈 Хтось підкаже, як подібне скасувати?", - запитав чоловік, прикріпивши відповідні фото.

Українці кинулися коментувати ситуацію. Багато хто відзначив, що подібне відбувається часто-густо - громадян обклали чужими штрафами. На думку користувачів, для вирішення ситуації вихід один - йти до суду.

"Мені здається радіти треба, тому що дізнався про двійника зі штрафу, а не з підозри в більш серйозних речах"

"Так як і пішоходу приходить штраф за перевищення швидкості. Безлад у системі і в Державі в цілому"

"По моєму у нас з'явилися хитрожопі, я вважав, що диспетчер перевіряє Номери в базі, а за фактом підтверджує штрафи не розбираючись..."