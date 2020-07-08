Жители страны стали массово получать чужие штрафы, о чем жалуются в сети, спрашивая совета, что теперь делать

Речь о новой системе фото и видеофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах, заработавшей с 1 июня.

Один из "потерпевших" водителей, который вдруг получил штраф за другую машину, но с такими же номерами, как и у него, спросил совета у фейсбучных пользователей, передает Politeka.net.

"А як це так? Водію #Volkswagen прийшов штраф за #Skoda🙈 Хтось підкаже, як подібне скасувати?", - спросил мужчина, прикрепив соответствующие фото.

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Украинцы кинулись комментировать ситуацию. Многие отметили, что подобное происходит сплошь и рядом - граждан обложили чужими штрафами. По мнению пользователей, для решения ситуации выход один - идти в суд.

"Мне кажется радоваться надо, тому что узнал про двойника из штрафа, а не из подозрения в более серьёзных вещах"

"Так як і пішоходу приходить штраф за перевищення швидкості. Безлад у системі і у Державі в цілому"
 
"По моему у нас появились хитрожопые, я считал, что диспетчер проверяет Номера в базе, а по факту подтверждает штрафы не разбираясь..."
 
"Скасувати можна через суд. Усі інші варіанти - не діють..."
 
"Тільки через суд. У обох авто один і той же реєстраційний номер, відповідно, у когось не все гаразд з документами"
 
"Пишется в свободном виде заява на скасування протоколу, потому что "другая машина на моем номере, айайай, какие-то хулиганы". всё просто, сам так делал. За 3-4 недели будет письменный ответ об отмене постановы"
 
"Двойники пошли вылазить"
 
"работают же камеры, че вы переживаете так? ну заплатит не свой штраф как и тысячи других"
 
"В то время, когда в стране дефицит бюджета, задержка зарплат и различных пособий, вы пытаетесь уклониться от оплаты штрафа. Вам не стыдно, гражданин? Даже если не виноваты, то не обеднеете, а государство вам спасибо скажет"
 
Деньги пойдут на премии в министерство МВД. Там роботяги сидят ждут икрой чёрной с*ать будут"

Напомним, в случае превышения установленной скорости движения более чем на 20 км/ч, но не больше 50 км/ч - штраф предусмотрен в размере 255 гривен.

При превышении скорости более чем на 50 км/ч - 510 гривен.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Напомним, обнародован список украинцев, которым уже направили письмо со штрафом: "Предупредите знакомых..."

Также Politeka писала, что новые штрафы обрушатся на украинцев с 1 июня, заявление МВД: кого и сколько заставят заплатить