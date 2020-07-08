Жители страны стали массово получать чужие штрафы, о чем жалуются в сети, спрашивая совета, что теперь делать
Речь о новой системе фото и видеофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах, заработавшей с 1 июня.
Один из "потерпевших" водителей, который вдруг получил штраф за другую машину, но с такими же номерами, как и у него, спросил совета у фейсбучных пользователей, передает Politeka.net.
"А як це так? Водію #Volkswagen прийшов штраф за #Skoda🙈 Хтось підкаже, як подібне скасувати?", - спросил мужчина, прикрепив соответствующие фото.
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Украинцы кинулись комментировать ситуацию. Многие отметили, что подобное происходит сплошь и рядом - граждан обложили чужими штрафами. По мнению пользователей, для решения ситуации выход один - идти в суд.
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При превышении скорости более чем на 50 км/ч - 510 гривен.
Штраф уменьшается на 50 процентов, если уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
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