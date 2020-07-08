Жители страны стали массово получать чужие штрафы, о чем жалуются в сети, спрашивая совета, что теперь делать

Речь о новой системе фото и видеофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах, заработавшей с 1 июня.

Один из "потерпевших" водителей, который вдруг получил штраф за другую машину, но с такими же номерами, как и у него, спросил совета у фейсбучных пользователей, передает Politeka.net.

"А як це так? Водію #Volkswagen прийшов штраф за #Skoda🙈 Хтось підкаже, як подібне скасувати?", - спросил мужчина, прикрепив соответствующие фото.

Украинцы кинулись комментировать ситуацию. Многие отметили, что подобное происходит сплошь и рядом - граждан обложили чужими штрафами. По мнению пользователей, для решения ситуации выход один - идти в суд.

"Мне кажется радоваться надо, тому что узнал про двойника из штрафа, а не из подозрения в более серьёзных вещах"

"Так як і пішоходу приходить штраф за перевищення швидкості. Безлад у системі і у Державі в цілому"

"По моему у нас появились хитрожопые, я считал, что диспетчер проверяет Номера в базе, а по факту подтверждает штрафы не разбираясь..."