В умовах карантину шахраї активізувалися з новою силою

У зв'язку з карантинними обмеженнями, українці стали здійснювати безготівкові платежі, розрахунки і покупки онлайн, що стало відмінною умовою для роботи аферистів. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби НБУ.

За новою схемою, шахраї під виглядом державних органів обіцяють грошову допомогу, в результаті крадучи кошти з карт жертв.

Як зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олексій Шабан, зараз йде боротьба за те, щоб поінформувати населення, адже людей обманюють через недотримання ними основних правил платіжної безпеки.

У 2019 році українці стали понад 70 тисячами жертвами шахрайських схем з платіжними картами, 58% з яких відбулися в інтернеті.

При цьому раніше популярне шахрайство з накладками на банкомати відійшло в минуле.

Нагадаємо, нещодавно мешканка Києва розповіла про випадок шахрайства. Так, вона отримала повідомлення в Instagram, де їй запропонували безкоштовно скласти меню чудо-дієти.

Жінка залишила свою пошту і чекала зворотного зв'язку. Через кілька днів їй прийшло три листи: перше - для авторизації, друге з новиною про подарунок, в третьому запропонували скачати дієту.

Нічого нового з дієти вона для себе не взяла, однак лист з подарунком її зацікавив.

Киянка перейшла за посиланням і тричі натиснула на малюнок з коробочкою. Перші дві спроби виграти виявилися невдалими. А ось на третій раз вона "виграла" три тисячі доларів.

Запідозривши, що її обманюють, дівчина повідомила "лівий" номер банківської картки для перерахування грошей.

Фахівці наполегливо рекомендують поступати також як дівчина.

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