Популярна українська співачка Тіна Кароль отримала нагороду за заслуги

Зірка опублікувала в Instagram пост про те, що отримала орден княгині Ольги III ступеня, пише Politeka.net. Артистка підкріпила публікацію декількома знімками.

Для важливого заходу Кароль одягла чорне довге плаття і піджак. На ніжках артистки красувалися босоніжки.

Співачка посміхалася, демонструючи в камеру нагороду. Загалом, красуня виглядала щасливо.

"Президент України @zelenskiy_official нагородив Тіну Кароль орденом княгині Ольги III ступеня. Цією нагородою відзначають жінок за визначні заслуги в різних сферах суспільної діяльності, включаючи культуру і благодійність", - написано в пості.

За 20 хвилин пост зібрав понад 30 тисяч лайків та коментарів.

"Вааау❤️ ви - приклад для наслідування! Хочеться, щоб від кожної жінки віяло впевненістю, як від вас!...", "Шикарна ❤️🌹", "Заслужено !!! 👍🏽", "Найкрасивіша 😍😍😍", "Вітаю", "Розумниця, ви заслужили♥️", "Наша гордість🥺Ти заслужила цю нагороду як ніхто інший❤️❤️КРАЩА🥺❤️❤️🔥🔥", "Тіночка ти наша гордість😍🔥", "Вітаємо!!!Сонечко, ти це заслужила❤️👼🏻", "Вітаю, крихітко 😍Ти заслужила❤️", "Клас 🌺Заслужила 👏😍", "Ну як можна бути такою милою?!😍", "Заслужено", "Гордість❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала одягнена в білий тісний топ з глибоким декольте. Артистка схилила голову, піднісши руку до обличчя. Крім цього Тіна спокусливо прочинила ротик, що додало фото особливої пікантності.

Нагадаємо, що смілива Кароль показала найкращі ракурси в тісній сукні з розрізами: "Як цукерочка в обгортці".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль спокусливо задерла ногу, прикрившись білими квітами: "Пора знову з Баланом...".

Також Politeka писала, що спокуслива Тіна Кароль похвалилася своїми бутонами: "Солодше меду".