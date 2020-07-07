Відомий бодібілдер Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, показав, як рятується від спеки

На фото Тарзан був зовсім без одягу, ніжачись у воді, яка була набрана в надувний басейн. Сергій демонстрував ідеальну груди, а сам закинув голову і заплющив очі від задоволення. Глушко позував на фото так, щоб нічого не було видно нижче пояса. Про це пише Politela.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Кайф. Всім чудового дня", - написав Тарзан.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали безліч коментарів:

"Сергій шикарною виглядає молодець", "От дає! Мужики то обзавідовалісь вашої фігури !", "Милий так у Вас п'ятий розмір грудей", "І вам чудового дня!!!", "Кайф!!! Теж так хочу", "Я подумала що Волочкова лежить у воді...", "А Наташка нічого-нічого.Тримає форми,молодця", "Обожнюю вас і вашу сім'ю", "Оооооо.... заздрісники закукарікав на своїх продавлених диванах з витягнутими колінами на штанях".

Повідомлялося, що російський шоумен і стриптизер Тарзан, який більше 17 років живе з Наташею Корольовою, показав, як проходила їх розпис в РАЦСі.

На архівному відео відображено момент, коли артисти підписують свідоцтво про шлюб. Королева одягнена в розкішне весільне плаття з великим декольте. Видно, що у артистки дуже вражаючі форми.

Нагадаємо, Тарзан поділився особистим відео, розкривши правду про весілля з Наташею Корольовою

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