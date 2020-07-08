Ці зірки нічого не соромляться

Деякі зірки не проти роздягтися заради ефектних кадрів

Українські зірки йдуть на багато чого, щоб їх не забули й згадували ще довгий час, передає Politeka.net. Красуні навіть готові повністю роздягтися. Згадаймо топ фото голих знаменитостей.

Кучерява красуня Настя Каменських вразила своїх шанувальників жарким кадром в оголеному вигляді. Зірка вирішила показати все під час відпочинку за кордоном.

Варто відзначити, що це не єдине таке відверте фото артистки.

Даша Астаф'єва епатує публіку жаркими знімками без одягу. Зірка не соромиться своїх форм, і правильно робить, адже тіло у неї просто чудове.

Колишня "віагрінка", співачка Анна Седокова підкорила користувачів мережі фото, на якому вона з'явилася оголеною. Правда красуня "цнотливо" прикрилася гітарою.

Співачка з "ВІА Гри" Еріка Герцег неодноразово зізнавалася, що раніше була повною, і тому не любила себе. Коли ж красуня скинула зайві кіло, то без сорому стала демонструвати свої неймовірні форми.

Співачка Оля Полякова також вирішила на відпочинку показати свої соковиті місця без одягу, та ще й під душем. Зірка зробила фурор.

Нагадаємо, Настя Каменських позувала поруч з колодязем в білому платті з чорним принтом.

Артистка кокетливо опустила тканину на одного плеча, засвітивши пікантну деталь - на ній в той момент не було спідньої білизни. Босонога і щаслива Настя, з грайливою посмішкою, картинно прикрилася рукою від сонця.

Раніше повідомлялося, що Анна Седокова поділилася черговою фотографією, на якій позує зі своєю наймолодшою дитиною – трирічним сином Гектором.

Нагадаємо, Седокова показала разом з коханцем прямо на зйомках.

А ще Politeka писала, що Седокова блиснула схудлою фігурою після дієти.

Також Politeka повідомляла, що Седокову позбавили можливості побачити власну дочку, причина вражає.