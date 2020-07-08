Эти звезды ничего не стесняются

Некоторые звезды непрочь раздеться ради эффектных кадров

Украинские звезды идут на многое, чтобы их не забыли и вспоминали еще долгое время, передает Politeka.net. Красотки даже готовы полностью раздеться. Давайте вспомним топ голых фото знаменитостей.

Кудрявая красотка Настя Каменских поразила своих поклонников жарким кадром в обнаженном виде. Звезда решила показать все во время отдыха за границей.

Стоит отметить, что это не единственное столь откровенное фото артистки.

Даша Астафьева эпатирует публику жаркими снимками без одежды. Звезда не стесняется своих форм, и правильно делает, ведь тело у нее просто великолепное.

Бывшая "виагринка", певица Анна Седокова покорила пользователей сети фото, на котором она предстала обнаженной. Правда красотка "целомудренно" прикрылась гитарой.

Певица из "ВИА Гры" Эрика Герцег неоднократно признавалась, что раньше была полной, и поэтому не любила себя. Когда же красотка сбросила лишние кило, то без стыда стала демонстрировать свои невероятные формы.

Певица Оля Полякова также решила на отдыхе показать свои самые сочные места без одежды, да еще и под душем. Звезда произвела фурор.

Напомним, Настя Каменских позировала рядом с колодцем в белом платье с черным принтом.

Артистка кокетливо опустила ткань на одном плече, засветив пикантную деталь - на ней в тот момент не было нижнего белья. Босоногая и счастливая Настя, с игривой улыбкой, картинно прикрылась рукой от солнца.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова поделилась очередной фотографией, на которой позирует со своим самым младшим ребенком – трехлетним сыном Гектором.

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.

А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты.

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает.