Мадонна удивила поклонников, показав себя без одежды и на костылях

Легендарная американская певица озадачила многих фанатов новым снимком, опубликованным в ее Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net. 61-летняя звезда выставила на всеобщее обозрение фотографию, на которой она позирует в одних трусах.

Певица сфотографировала себя в зеркале собственной квартиры. При этом из одежды на ней были только черные трусы и модная шляпка. Звезда прикрыла обнаженную грудь руками, украшенными многочисленными браслетами.

Можно заметить, что на фотографии Мадонна опирается на костыль. На это сама певица обратила внимание в подписи к снимку.

«У каждого есть костыль…», - подписала она композицию.

Несмотря на то, что на фотографии звезда позирует с минимумом косметики на лице, в районе ее талии и бедер можно заметить следы фотошопа.

В комментариях поклонники поддерживают певицу и восхищаются ее неувядающей с возрастом красотой.

«Мир снова будет полон злобных и завистливых людей», -пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что Мадонна призналась, что от опасного китайского вируса умерли сразу трое ее близких людей.

Мадонна откровенно рассказала, что 9 апреля умерли ее двоюродный брат, брат телохранителя и коллега по сцене Орландо Пуэрто, который делал ремиксы на ее известные композиции.

«Это повлияло на мое настроение. Сегодня был плохой день, с меня достаточно», – заявила Мадонна в откровенном видеообращении, которое было опубликовано в Instagram.

Напомним, страшное горе обрушилось на Мадонну, близкие люди скончались один за другим: "Я полностью разбита...".

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