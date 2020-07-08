Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", підкорила красою тіла в купальнику

Шанувальники зірки створили фан-сторінку в Instagram, де регулярно публікують фото кумира, пише Politeka.net. Так, на одному з останніх знімків Серябкіна постала в купальнику.

Ольга похвалилася "бомбезною" фігурою в смугастому ліфі і плавках. Верх купальника натягнувся на досконалих формах знаменитості. Груди трохи стиснулися і підвелися.

Плавки натяглися вище стегон, підкресливши вигини.

Не можна не подивитися на красивий животик Ольги, вона виглядає просто приголомшливо.

Серябкіна закинула волосся набік і дивлячись у камеру, якимось пронизливим поглядом.

"А ви любите згадувати минуле?)", - підписали фото автори посту.

За 10 годин публікація зібрала близько 11 тисяч лайків та багато коментарів.

"Якщо воно хороше і приносить приємні спогади😊", "Хто не згадує минуле,у того немає майбутнього!", "Краще згадати і поглянути,чим поглянути і згадати!!!", "Помацати б тебе 😏", "Красуня😍❤️", "Моллі ти, просто бомба", "Я люблю срібло🔥🔥🔥", "Тільки хороше минуле!", "Оля яка ти красуня", "Дуууже", "Минуле повинно залишатись в минулому..а мені пора йти мене чекають)", "Гей, красуня з цієї планети????♥️♥️♥️♥️♥️♥️ ", "♥️♥️♥️🤣🤣Доброго дня! Інопланетянка!❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала в рожевому купальнику, який обтягнув її струнку талію, а також дав можливість подивитися на пружні сідниці.

Красуня розпустила довге волосся і дивилася в камеру з-за плеча.

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