Переможниця «Х-фактора» Еліна Іващенко засвітила розкішну фігуру в купальнику
У себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала у всій красі, передає Politeka.net. Дівчина вибрала чорний купальник, який підкреслив її пишні форми. Красуня стала боком, демонструючи свої апетитні вигини.
Як відомо, 18-річна Еліна Іващенко з самого дитинства займається творчістю. У 2016 році вона перемогла в шоу «Голос. Діти», а в 2019 році здобула перемогу в шоу «Х-фактор» під керівництвом продюсера Ігоря Кондратюка. В кінці липня дівчина представить Україну на міжнародному фестивалі мистецтв «Слов'янський базар».
В інтерв'ю «КП в Україні» дівчина розповіла, що мріє гідно представити свою країну на такому масштабному конкурсі. Красуня ставить собі за мету не просто виступити у Вітебську, але і привезти на батьківщину перемогу.
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«Україна дуже багато разів займала призові місця на "Слов'янському базарі", в тому числі і отримувала Гран-прі. Мені хочеться стати тією, хто привезе перемогу в нашу країну», - поділилася своїми планами Іващенко.
Вона розповіла, що тривалий час готувалася до конкурсу. На фестивалі вона заспіває українську народну пісню "Ой, у вишневому саду", а також пісню Бейонсе – Listen.
«У мене давно було бажання заспівати українську народну пісню на концерті або конкурсі», - зазначила артистка.
Нагадаємо, що відомо про переможницю шоу "Х-фактор" Еліну Іващенко.
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