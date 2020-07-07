Стало відомо про перші жертви аномальної спеки в Україні

Про це пише региональное издание Херсон.Онлайн.

Повідомляється, що трагедія сталася на Херсонщині вчора, 6 липня.

Там від аномальної спеки понад 40 градусів померли двоє людей. Першою жертвою стала молода жінка 25 років, яка виконувала роботи у полі між Антонівкою і Садово.

Молоду жінку знайшли поряд з військовою частиною без свідомості. За інформацією медиків, вона загинула від теплового удару.

Перед смертю, як розповідають медики, жертва перебувала в стані агонії, яка була викликана тепловим ударом: висока температура тіла (40°С і вище), почервоніла шкіра, зниження зору, прискорене дихання, тахікардія, пульсуючий головний біль, теплові судоми і галюцинації, можливо, втрата свідомості.

Не виключено, що 25-річна жінка могла отримати таке ускладнення як шок, що веде до розвитку набряку внутрішніх органів і мозку. Оскільки вона працювала в полі, то допомогти їй було нікому.

Другий жертвою аномальної спеки в Україні став 39-річний чоловік. Його знайшли без ознак життя прямо в кабіні комбайна, що стоїть при в'їзді в Приморське Голопристанського району. Медики після приїзду на місце НП констатували смерть чоловіка в результаті теплового удару.

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Як попереджали у Укргідрометеоцентрі, липень є найтеплішим місяцем року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами, зливами і жаркими посушливими періодами.

Ще в кінці червня синоптики прогнозували збільшення температури до 10 липня до позначки в 40 градусів в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.

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