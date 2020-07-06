На сьогодні є два принципових підходи до підвищення мінімальної зарплати українців, обидва вони позначаться на економіці

Про це повідомив радник президента України Олег Устенко, передає «Україна 24».

«Логіка збільшення заробітної плати в будь-якій економіці в будь-якій країні світу зазвичай йде наступна: спочатку у тебе є зростання продуктивності праці в глобальній економіці, після цього у тебе є можливість збільшувати заробітну плату в приватному секторі. Коли приватний сектор збільшив заробітну плату і коли у нього було зростання продуктивності праці, він платить більші обсяги податкових надходжень, отримує державний бюджет, звідти з'являються гроші для того, щоб збільшувати зарплати в державному секторі економіки. Це один загальний підхід», — зазначив він.

Другий підхід, стверджує Устенко, полягає в самому принципі підвищення мінімальної зарплати. Якщо економіка знаходиться в тіні, то підвищення даного показника змушує «звужуватися» тіньовий сектор.

До цього ми повідомляли, що експерти вирішили розкрити українцям всі нюанси підвищення мінімальної зарплати. Виявляється, що радіти й немає чому.

Так, аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак попереджає, що зростання виплат в такому випадку є формальністю, доходи українців від цього ніяк не виростуть.

Нагадаємо, що підвищення зарплат стане ударом для українців, є важливий нюанс: "Нинішні 6,5 тисяч будуть...".

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