На 73-річного продюсера групи "На-На" Барі Алібасова було скоєно замах

Про це 6 липня розповів син артиста. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instargam.

Зазначається, що інцидент стався ще місяць тому, але говорити про це він наважився лише зараз.

«Місяць ніхто не знав, що сталося з моїм батьком. Зараз я вже маю право поділитися тим, що з ним сталося насправді. 4 червня я знайшов батька при смерті в результаті замаху на його життя. Зараз у нього амнезія, і його лікують у лікарні доктора Ісаєва. Враховуючи те, що в цьому медзакладі відкачують алкоголіків, то вся країна почала б говорити, що папа дуже багато п'є. Тому я і роблю заяву про справжні причини його госпіталізації», розповів Барі-молодший.

При цьому він навіть назвав тих, кого вважає причетним до отруєння батька: «Мої підозри спрямовані на Валерія Юр'єва, Андрія Назарова і Ольгу Шукшину. Детальніше поки нічого не можу сказати».

Син продюсера заявив, що саме замах негативно позначилося на здоров'ї Барі Алібасова.

«Тата намагалися отруїти. Через це з'явилися ускладнення, що негативно позначилися на роботі головного мозку. Психіатри намагаються відновити його нормальне функціонування. Сподіваюся, після цього інциденту буде заведено кримінальну справу. Тих, хто спробує хоч пальцем зачепити мого тата, чекає дуже сувора кара», - заявив син артиста.

Він додав, що здоров'я батька зараз у безпеці.

Нагадаємо, що вижив Барі Алібасов вперше розповів правду про своє отруєння.

Як повідомляла Politeka, Алібасов розповів про страшні видіння під час коми, «руки трусяться».

Також Politeka писала, що подруга Алібасова нагодувала продюсера наркотиками: «потрапив у лікарню».