На 73-летнего продюсера группы "На-На" Бари Алибасова было совершено покушение

Об этом 6 июля рассказал сын артиста. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instargam.

Отмечается, что инцидент произошел еще месяц назад, но говорить об этом он решился только сейчас.

«Месяц никто не знал, что случилось с моим отцом. Сейчас я уже имею право поделиться тем, что с ним произошло на самом деле. 4 июня я обнаружил отца при смерти в результате покушения на его жизнь. Сейчас у него амнезия, и его лечат в больнице доктора Исаева. Учитывая то, что в этом медучреждении откачивают алкоголиков, то вся страна начала бы говорить, что папа слишком много пьет. Поэтому я и делаю заявление об истинных причинах его госпитализации», — рассказал Бари-младший.

При этом он даже назвал тех, кого считает причастным к отравлению отца: «Мои подозрения направлены на Валерия Юрьева, Андрея Назарова и Ольгу Шукшину. Подробнее пока ничего не могу сказать».

Сын продюсера заявил, что именно покушение негативно сказалось на здоровье Бари Алибасова.

«Папу пытались отравить. Из-за этого появились осложнения, негативно отразившиеся на работе головного мозга. Психиатры пытаются восстановить его нормальное функционирование. Надеюсь, после этого инцидента будет заведено уголовное дело. Тех, кто попытается хоть пальцем тронуть моего папу, ждет очень суровая кара», - заявил сын артиста.

Он добавил, что здоровье отца сейчас в безопасности.

Напомним, что выживший Бари Алибасов впервые рассказал правду о своем отравлении.

Как сообщала Politeka, Алибасов рассказал о страшных видениях во время комы, «руки трясутся».

Также Politeka писала, что подруга Алибасова накормила продюсера наркотиками: «попал в больницу».