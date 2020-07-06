Національне агентство з питань запобігання корупції тепер буде моніторити майнове та фінансове стану громадян, які викликають підозру

Йдеться про спосіб життя чиновників - за словами глави НАПК Олександра Новікова, тепер Україна входить до списку всього шести країн, які стежать за станом держслужбовців, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу відомства.

зокрема, НАПК буде вишукувати тих, хто задекларував скромні доходи, але користується дорогими авто, купує особняки і отримує цінні подарунки від найближчих родичів.

"Випадки, коли чиновник, заробляє 10 000, їздить на Mercedes, тепер будуть фіксувати не тільки журналістські розслідування. Їх будуть встановлювати і обробляти на рівні держави", - роз'яснив Новіков.

У повідомленні наголошується, що увага антикорупційного агентства буде прикута до тих чиновників, які користуються об'єктами, не зафіксованими в декларації, отримали цінні подарунки або купили об'єкти, чия вартість перевищує задекларовані активи.

Якщо в результаті моніторингу розкриються корупційні порушення - НАПК повідомить про це правоохоронним органам.

Раніше ми повідомляли, у порівнянні з 2018 роком, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков разом з дружиною збільшили свій дохід втричі за минулий рік.

Так, голова ВР задекларував будинок площею 500 квадратних метрів під Києвом вартістю майже 3 млн гривень. Більш того, соратник президента володіє земельними ділянками, квартирами в Києві і області.

Також ми расскзывали, багато цінностей за 2019 року задекларував і мер Києва Віталій Кличко.

Згідно зі звітом, в минулому році він отримав більше мільйона гривень доходів: 318,6 тисяч гривень становить зарплата в Київській міськадміністрації, 697 тисяч гривень заробив на управлінні грошовими активами від німецького Deutsche Bank AG, ще 1,6 тисячі гривень йому подарували в Національному олімпійському комітеті.

Нагадаємо, підвищення зарплат чиновникам, у Шмигаля розкрили скандальні подробиці

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