Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поділилася своїми думками з приводу чоловіків

Як передає Politeka.net, свіжий пост дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона супроводила пост яскравим знімком, на якому з'явилася в незвичайній сукні в пір'я. Красуня була при повному параді: з вечірнім макіяжем, укладкою і в хорошому настрої.

«Увага і турбота з боку чоловіка дуже важливі для кожної дівчини. І навіть, якщо ви можете подбати про себе самостійно, не треба бути такою сильною і незалежною у всьому», - заявила Даша.

На її думку, дівчат потрібно хвалити і підтримувати, а почуття потрібно дбайливо зберігати «для двох». Крім цього, Ульянова вважає, що люблячому чоловікові не потрібні виправдання, він завжди радий своїй другій половинці. Дівчина закликала своїх підписників цінувати себе, і не стукати в зачинені двері, не рятувати затонулі кораблі.

За кілька годин пост дівчини зібрав понад 20 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів. Але знайшлися і ті, хто дорікнув Даші в лукавстві.

«Ти сама стукаєшся в затонулий корабель, постійно згадуючи Макса. Відвали від нього, зніми кільце, годі говорити про нього. Май хоч трішки поваги до себе. Він вже з іншою і йому добре», «Ось про кораблі круто! Думати про себе, любити себе!», «Ви могли б стати професійною моделлю», «Да ти прям "Леді"», «Твій образ підкреслює твої прекрасні очі», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Даша Ульянова показала топ жарких поз в прозорих лосинах: "Волочковій і не снилося".

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