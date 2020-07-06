Стало відомо, як тепер українці будуть платити за газ
Про це в інтерв'ю розповіла в. о. голови Міненергетики Ольга Буславець, пише ЕП.
Як відомо, з 1 липня 2020 року в Україні збільшують обсяги споживання блакитного палива для простих споживачів.
Тепер ті українці, у яких не встановлений газовий лічильник, будуть більше платити за паливо.
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За словами Буславець, закладена раніше норма, відповідно до якої плата залежала від споживання, а багато хто не хотіли саме тому встановлювати лічильники, не була об'єктивною.
В українських судах вже є випадки, коли інстанції скасовують низькі норми і повертають тарифи, які у два-три рази перевищують існуючі норми.
Вже з 1 липня, як розповідає в. о. голови Міненергетики, півмільйона українців отримають нові платіжки за газ.
На сьогоднішній день середня українська сім'я з 3 осіб, яка мешкає у квартирі з газовою плитою і центральним опаленням, але без центрального водопостачання, щомісяця платить приблизно 49 гривень за блакитне паливо. За новими тарифами з квітня по вересень така сім'я буде платити вже 64 гривні, а в осінньо-зимовий період з жовтня по березень – 108 грн. Таким чином, українцям без лічильника за газ доведеться платити в два рази більше.
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Як відомо, вже з 1 липня в Україні мають зрости платіжки за комунальні послуги. Зокрема, подорожчає газ для споживачів - українці платитимуть за блакитне паливо майже за такою ж ціною як і промисловість.
Це пов'язано з тим, що з 1 липня в Україні припинить діяти постанова уряду про ціноутворення на газ і вартість буде регулювати ринок.
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