Синоптик Наталка Діденко розкрила про те, яка погода чекає українців у вівторок, 7 липня

Так, в Україну насувається атмосферний фронт, повідомляє Politeka.net. Дощі обіцяють по всій країні. Як зазначає синоптик, можливі сильні зливи, а під час грози можливі шквали і град.

Крім того, з-за контрастних температур повітря від +18 до +38 °C не виключені і смерчі.

Однак при цьому на Сході буде сухо, тут буде сильна спека.

Так, на Сході, Півдні і в багатьох центральних областях очікується температура від +30 до +38 °C.

На Заході навпаки сильно знизиться температура - до +18 +23 °C .

На Півночі та в Вінницькій області передбачається - від 24 до 29 градусів тепла.

У столиці: вночі буде сухо і тепло - +20 до +22 °C.

А вдень у Києві очікуються дощі з грозами, а також зливи та шквалисте посилення вітру. Температура: близько +29 °C.

"надалі у Києві протягом тижня сильна спека малоймовірна, температура повітря буде коливатися в комфортних межах", - попередила синоптик.

Варто відзначити, що 7 липня святкують Івана Купала, тому синоптик радить не стрибати через вогнище занадто високо, а також сплести віночок.

8 липня у Києві стане свіже: температура впаде до +22 °C.

Діденко повідомляє, що послаблення спеки на на півдні та сході України ослабне тільки 9-10 липня.

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