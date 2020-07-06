Синоптик Наталка Диденко раскрыла о том, какая погода ждет украинцев во вторник, 7 июля

Так, в Украину надвигается атмосферный фронт, сообщает Politeka.net. Дожди обещают по всей стране. Как отмечает синоптик, возможны сильные ливни, а во время гроз вероятны шквалы и град.

Кроме того, из-за контрастных температур воздуха от +18 до +38 °C не исключены и смерчи.

Однако при этом на Востоке будет сухо, здесь будет сильная жара.

Так, на Востоке, Юге и во многих центральных областях ожидается температура от +30 до +38 °C.

На Западе наоборот сильно снизится температура - до +18 и +23 °C .

На Севере и в Винницкой области предполагается - от 24 до 29 градусов тепла.

В столице: ночью будет сухо и тепло - +20 до +22 °C.

А днем в Киеве ожидаются дожди с грозами, а также ливни и шквалистое усиление ветра. Температура: около +29 °C.

Синоптик предупредила, что далее в Киеве в течение недели сильной жары не ожидается. Температура воздуха останется в комфортных пределах.

Стоит отметить, что 7 июля празднуется Ивана Купала, поэтому синоптик советует не прыгать через костер слишком высоко, а также сплести веночек.

8 июля в Киеве станет свежее: температура упадет до +22 °C.

Диденко сообщает, что послабление жары на юге и востоке Украины ослабнет только 9-10 июля.

Напомним, в Украинском гидрометцентре предупредили - второй месяц лета будет жарким и с засушливыми периодами. Температура поднимется выше средних многолетних значений.

Украинцев просят внимательно относиться к своему здоровью, и без лишней необходимости не выходить на улицу.

Напомним, лето отступает, погода вновь поиздевается над украинцами: "похолодание, дожди и...".

Как сообщала Politeka, погода покажет дождливый характер: каким областям достанется больше всего, новый прогноз.

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