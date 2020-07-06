Продюсер «Голосу країни» Володимир Завадюк розповів, як бачили роман Кароль і Балана продюсери

Як передає Politeka.net, цю тему він обговорював з Анатолієм Анатолічем в рамках youtube-проекту «ЗеИнтервьюер». За словами Завадюка, історія Дана Балана і Тіни Кароль не була створена штучно, так як була створена самими артистами.

«Мені подобається їхня історія, тому що вона для мене – історія Красуні і Чудовиська, гарної дівчинки і бед-гая, Дракули і принцеси. Все це — історія Дана і Тіни», - зазначив Завадюк.

Зазначимо, що відносини між двома тренерами шоу розвивалися прямо на очах у глядачів. Одні прихильники вірили в те, що почуття між зірками справжні. Інші були впевнені, що це піар-хід, який повинен був привернути увагу як до самих зірок, так і до проекту. Але фліртували артисти знатно. З кожним випуском Дан дозволяв собі все більше ніжностей по відношенню до співачки.

Але шоу закінчилося, і новини про роман пари зникли. Більш того, після завершення зйомок Кароль і Дана більше не бачили разом.

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