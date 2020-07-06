Російська співачка Надія Бабкіна розповіла про галюцинації, які бачила під час коми

Про це пише Politeka.net.

Відверте визнання зірка зробила в ефірі програми "Музикаліті", яку веде шоумен Максим Галкін.

За словами відомої співачки Надії Бабкіної, після того, як її ввели в стан коми, вона бачила деяке світло в кінці тунелю, яке описала як велику центрифугу, що видає під час переміщення звук, що дзижчить.

"Бачила світло... Ніякого голосу... Чула центрифугу... Вона зупинилася, а далі бачила сяюче сріблясте світло... А потім чути голоси лікарів, на своїй медичній мові...", - зізналася народна артистка РРФСР.

Бабкіна також розповіла, що не боялася, коли її вводили у стан медикаментозної коми.

"Я їм перше, що сказала, коли мене повезли в реанімацію. Я їм сказала: "Головне, не впустити в себе страх, щоб він не ввійшов в людину. Я не боюся, але для мене це невідомо. Але моє життя у ваших руках", - підкреслила співачка, розповідаючи щиро здивованому Максиму Галкіну.

Як відомо, Надія Бабкіна потрапила в лікарню 1 квітня з діагнозом "пневмонія" і підозрою на китайський вірус. Незважаючи на те, що відразу кілька тестів показували відсутність останнього, стан співачки стрімко погіршувався, і запалення легенів обросло страхітливими ускладненнями.

Тому медики вирішили ввести Надію Георгіївну в медикаментозну кому, з якої її вивели вже 13 квітня.

Тяжкість стану співачки лікарі пояснюють елементарною халатністю. Вона дуже погіршила своє становище тим, що два тижні займалася вдома самолеченим.

Нагадаємо, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу: "Вони стріляють на ураження".

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