Российская певица Надежда Бабкина рассказала о галлюцинациях, которые видела во время комы

Об этом пишет Politeka.net.

Откровенное признание звезда сделала в эфире программы "Музыкалити", которую ведет шоумен Максим Галкин.

По словам известной певицы Надежды Бабкиной, после того, как ее ввели в состояние комы, она видела некий свет в конце тоннеля, который описала как большую центрифугу, издающую во время перемещения жужжащий звук.

"Видела свет... Никакого голоса... Слышала центрифугу... Она остановилась, а дальше видела сияющий серебристый цвет... А потом слышны голоса врачей, на своем медицинском языке...", - призналась народная артистка РСФСР.

Бабкина также рассказала, что не боялась, когда ее вводили в состояние медикаментозной комы.

"Я им первое, что сказала, когда меня повезли в реанимацию. Я им сказала: "Главное, не впустить в себя страх, чтобы он не вошел в человека. Я не боюсь, но для меня это неведомо. Но моя жизнь в ваших руках", - подчеркнула певица, рассказывая искренне удивленному Максиму Галкину.

Как известно, Надежда Бабкина попала в больницу 1 апреля с диагнозом "пневмония" и подозрением на китайский вирус. Несмотря на то, что сразу несколько тестов показывали отсутствие последнего, состояние певицы стремительно ухудшалось, и воспаление легких обросло устрашающими осложнениями.

Поэтому медики решили ввести Надежду Георгиевну в медикаментозную кому, из которой ее вывели уже 13 апреля.

Тяжесть состояния певицы врачи объясняют элементарной халатностью. Она очень усугубила свое положение тем, что две недели занималась дома самолеченим.

Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".

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