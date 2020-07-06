Гривня в умовах економічної кризи рано чи пізно впаде, і відставка Якова Смолія цьому може посприяти

Про це пише портал 24.

Вже два місяці гривня стабільно трималася в діапазоні 26-27 за долар, і перетнула психологічну позначку після відставки глави НБУ Якова Смолія.

Як прогнозують експерти, українці зможуть обміняти долар до 10 липня в банках за курсом 26,70-27,50 по відношенню до гривні, і дають такий широкий коридор через нестабільність національної валюти.

Але в умовах економічної кризи, який тільки наростає і через епідемію китайського вірусу, курс долара остаточно розвалиться. У МВФ припустили, що курс нацвалюти може піднятися до позначки в 30 грн/$.

На тлі відставки Смолія і припинення надходження інвестицій гривня почала падати, але цей процес може бути короткочасним за умови, якщо новий председатль НБУ дасть зрозуміти, що незалежність цього органу нікуди не поділася.

Українці ж мляво відреагували на відставку Смолія і не побігли масово скуповувати долар, оскільки у них вже немає тих заощаджень, які вони можуть міняти на американську валюту.

А на курс долара можуть вплинути "Нафтогаз" і НБУ за умови, якщо газовий монополіст не буде скуповувати валюту, а регулятор, навпаки, продовжить продавати долар на цьому тижні.

Також українці можуть заробити на продажі валюти, яку зараз лихоманить. За словами експерта Олександра Охріменка, це вигідно робити тим, хто купував долар взимку за низьким курсом.

"Якщо зафіксувати прибуток, то зараз на кожному доларі можна заробити від 2,5 до 3,7 грн в залежності від часу покупки - в грудні долар був максимально дешевим, в лютому вже дорожче. Це дозволить заробити на зміні курсу 20-32% річних . Тим, хто купував долар в травні-червні по 26,7-26,8 грн, здавати валюту з метою отримання доходу немає сенсу - заробіток складе всього 20-30 копійок на доларі", - цитує експерта видання Сегодня.

Що стосується курсу долара на сьогодні, 6 липня, то він отримав серйозний удар від НБУ за вихідні.

За вихідні стодоларова купюра втратила 0,85 гривні. А євро пішов ще далі: впав на 15,25 гривень.

Національний регулятор на сьогодні, 6 липня, встановив наступний курс валют:

Сто – 2717,16 гривень

Сто євро – 3050,69 гривень

Долар може почати активно відіграватися, оскільки в останній день торгів до полудня валюта піднялася до 27,1986 гривень за «вічнозелений».

Нагадаємо, українцям розповіли, що буде з курсом долара і потрібно бігти в обмінники.

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