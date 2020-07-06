Російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася спільним фото з молодим красенем

Як повідомляє Politeka.net, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Собчак при повному параді стоїть поруч з володарем титулу «Містер Всесвіт» Сергієм Романовим. Ксенія на фото виглядає чудово, але Романов схожий на справжню голлівудську зірку.

Як стало відомо з поста зірки, Романов займеться найціннішим – її здоров'ям. Разом зі спортсменом вони розроблять графік харчування, тренувань і обстежень.

«Під час пандемії я не тікала від спорту — швидше навпаки. Я активно займалася і працювала над своєю фізичною формою. І дивно, що саме в цей убогий на знайомства час я зустріла Сергія Романова», - розповіла Собчак.

За словами телеведучої, красень-спортсмен випробує на ній різні програми по поліпшенню здоров'я. Судячи з усього, чоловік зірки, режисер Костянтин Богомолов залишився не у справ, адже не приєднається до дружини в її заняттях по поліпшенню тіла. Замість нього з нею буде працювати один з найкрасивіших чоловіків світу.

Відзначимо, що Сергій Романов відомий не тільки як спортсмен і володар титулу, він також займається бізнесом, знімається в кіно і виступає на різних чемпіонатах.

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