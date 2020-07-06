Старими купюрами можна буде і далі розплачуватися

З'явилися подробиці оновлення банкнот номіналом 5 і 10 євро

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Європейського центробанку в Twitter.

Як інформують у прес-службі ЄЦБ, на оновлених банкнотах вперше з'явився підпис нинішнього голови регулятора Крістін Лагард.

"Банкноти €5 і €10 першими з банкнот з нової підписом надійдуть в обіг, це відбудеться наступного тижня", - сказано в повідомленні.

Крістін Лагард стала головою регулятора лише в листопаді 2019 року, і в обігу досі були банкноти з підписами трьох її попередників - Віма Дуйзенберга (очолював ЄЦБ у 1998-2003 роках), Жан-Клода Тріше (2003-2011) і Маріо Драгі (2011-2019).

У прес-службі ЄЦБ також додали, що банкноти з підписами колишніх керівників регулятора залишаться законним платіжним засобом навіть після випуску в обіг оновлених купюр.

"У листопаді минулого року я поставила свій підпис на банкнотах євро - як здорово тепер побачити готовий продукт. Банкноти євро - символ європейської інтеграції, вони щодня нагадують нам про те, чого ми досягли разом", - прокоментувала вихід оновлених банкнот особисто Крістін Лагард.

Раніше ми розповідали про введення в обіг нових 5 і 10 гривень.

НБУ продовжує оптимізувати банкнотно-монетний ряд і запустив в обіг нові монети номіналом 5 і 10 гривень.

Якщо монета в 5 гривень була запущена в обіг напередодні Нового року, 10 гривень з'явилися 3 червня 2020 року.

Дизайн монет 5 і 10 гривень був представлений ще в 2018 році. На лицьовій стороні п'ятигривневої монети, як і на п'ятигривневій купюрі, зображено портрет Богдана Хмельницького.

На лицьовій стороні десятигривневої монети, як і на десятигривневій купюрі, зображено портрет Івана Мазепи. На зворотній в центрі в обрамленні орнаменту Київської Русі вказано номінал монети.

Нагадаємо, нові купюри скоро опиняться в руках українців: названа важлива дата.

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