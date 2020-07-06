Старыми купюрами можно будет и дальше расплачиваться

Появились подробности обновления банкнот номиналом 5 и 10 евро

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Европейского центробанка в Twitter.

Как информируют в пресс-службе ЕЦБ, на обновленных банкнотах впервые появилась подпись нынешнего председателя регулятора Кристин Лагард.

"Банкноты €5 и €10 первыми из банкнот с новой подписью поступят в обращение, это произойдет на следующей неделе", - сказано в сообщении.

Кристин Лагард стала председателем регулятора лишь в ноябре 2019 года, и в обороте до сих пор были банкноты с подписями трех ее предшественников - Вима Дуйзенберга (возглавлял ЕЦБ в 1998-2003 годах), Жан-Клода Трише (2003-2011) и Марио Драги (2011-2019).

В пресс-службе ЕЦБ также добавили, что банкноты с подписями прежних руководителей регулятора останутся законным платежным средством даже после выпуска в обращение обновленных купюр.

"В ноябре прошлого года я поставила свою подпись на банкнотах евро - как здорово теперь увидеть готовый продукт. Банкноты евро - символ европейской интеграции, они каждый день напоминают нам о том, чего мы достигли вместе", - прокомментировала выход обновленных банкнот лично Кристин Лагард.

Ранее мы рассказывали о введении в оборот новых 5 и 10 гривен.

НБУ продолжает оптимизировать банкнотно-монетный ряд и запустил в оборот новые монеты номиналом 5 и 10 гривен.

Если монета в 5 гривен была запущена в оборот накануне Нового года, то 10 гривен появились 3 июня 2020 года.

Дизайн монет 5 и 10 гривен был представлен еще в 2018 году. На лицевой стороне пятигривневой монеты, как и на пятигривневой купюре, изображен портрет Богдана Хмельницкого.

На лицевой стороне десятигривневой монеты, как и на десятигривневой купюре, изображен портрет Ивана Мазепы. На обратной в центре в обрамлении орнамента Киевской Руси указан номинал монеты.

Напомним, новые купюры скоро окажутся в руках украинцев: названа важная дата.

Как сообщала Politeka, афера с новой купюрой в 1000 гривен набирает обороты: «деньги из воздуха».

Также Politeka писала, что в Украине появятся новые деньги: названа дата.