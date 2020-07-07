Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер вирушила в подорож

Красуня влаштувала фотосесію в спокусливому вбранні, пише Politeka.net. Знаменитість поїхала з дому заради ефектних кадрів в різних локаціях.

Зірка порадувала шанувальників жарким фото в міні-сукні. Облягаюча сукня підкреслила всі вигини, а також під нею можна помітити пишні груди без ліфчика.

Форми красуні налилися і було видно, як їм тісно під таким вузьким нарядом.

Завдяки тонкій тканині також підкреслені струнка талія, пишні стегна.

Зірка сіла, витягнувши ніжки з яскравим манікюром. Наряд задрався, через що майже не показалося найінтимніше.

Довга тонка кіска і макіяж в стилі Кайлі завершили образ.

"Скоро повернуся", - підписана фото.

На іншому знімку модель позувала посеред гір поруч з незнайомцем.

Майже 10 мільйонів лайків та багато коментарів зібрали ці два пости. Користувачі мережі були вражені красою знаменитості.

"Пустуха", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в спокусливому вбранні. Красуня натягнула на груди топ з довгими рукавами і глибоким декольте.

Наряд мав бахрому і виглядав, чесно кажучи, якось дуже неакуратно, наче ганчірка.

Така ж спідниця ледь прикрила інтимні місця знаменитості і мала рвані кінці.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер постала перед фанатами без одягу і будь-яких прикрас.

Гаряча знаменитість вирішила прикрити груди рукою, а обличчя приховала за солом'яним капелюхом, але це не завадило фанатам захопитися образом Дженнер, вони завалили її компліментами за відвертість.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи

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