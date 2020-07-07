Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер вирушила в подорож
Красуня влаштувала фотосесію в спокусливому вбранні, пише Politeka.net. Знаменитість поїхала з дому заради ефектних кадрів в різних локаціях.
Зірка порадувала шанувальників жарким фото в міні-сукні. Облягаюча сукня підкреслила всі вигини, а також під нею можна помітити пишні груди без ліфчика.
Форми красуні налилися і було видно, як їм тісно під таким вузьким нарядом.
Завдяки тонкій тканині також підкреслені струнка талія, пишні стегна.
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Зірка сіла, витягнувши ніжки з яскравим манікюром. Наряд задрався, через що майже не показалося найінтимніше.
Довга тонка кіска і макіяж в стилі Кайлі завершили образ.
"Скоро повернуся", - підписана фото.
На іншому знімку модель позувала посеред гір поруч з незнайомцем.
Майже 10 мільйонів лайків та багато коментарів зібрали ці два пости. Користувачі мережі були вражені красою знаменитості.
"Пустуха", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в спокусливому вбранні. Красуня натягнула на груди топ з довгими рукавами і глибоким декольте.
Наряд мав бахрому і виглядав, чесно кажучи, якось дуже неакуратно, наче ганчірка.
Така ж спідниця ледь прикрила інтимні місця знаменитості і мала рвані кінці.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер постала перед фанатами без одягу і будь-яких прикрас.
Гаряча знаменитість вирішила прикрити груди рукою, а обличчя приховала за солом'яним капелюхом, але це не завадило фанатам захопитися образом Дженнер, вони завалили її компліментами за відвертість.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи
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