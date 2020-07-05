Найскандальніша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком розповіла, яким на її думку повинен бути чоловік

У фіналі проекту Дана виявилася переможеною, але гідно пережила відмову, програш і вже спокійно живе далі. Дівчина стала популярна в соціальних мережах, тому теерь активно розповідає про своє життя і навіть ділиться думкою з приводу відносин.

Зазначимо, Дана заявила, що є певні критерії того, якими вона керується при виборі чоловіка, з яким захоче побудувати серйозні стосунки.

Вміння дивувати – приємні сюрпризи завжди радують будь-яку жінку.

Відчуття спокою допомагає дати жінці впевненість у чоловікові обов'язково повинна бути врівноваженість, яка допоможе відчувати себе поряд з ним спокійно.

Почуття гумору дуже важливо, адже гумор може бути і саркастичним, але все одно приємним.

Галантність важлива навіть у тих випадку, коли треба відкрити двері авто, пропустити дівчину і інші банальні дрібниці.

Конкретика в наміри і плани потрібні для того, щоб дівчина могла зрозуміти яким її обранець бачить спільне майбутнє.

Відчуття захищеності і впевненості у завтрашньому дні важливі не у фінансовому плані, а в моральному. Однак, також важливий і достатній фінансовий рівень чоловіки.

В одному зі своїх інтерв'ю спеціально для шоу "Зірковий час" вона розповіла про пережите і про те, чому змогла відпустити Макса.

Не залишилася без уваги в інтерв'ю тема скандалу, пов'язаного з інтимним зв'язком Макса на проект з однією з дівчат. Дана заявила, що інтимне запитання шанувальників схвилював найбільше і схоже це стало найбільш обговорюваною темою.

«Найчастіше показують ж відзняті всього три або п'ять днів тижня, поміщають всього в дві години ефіру, багато йде «за кадр, за камеру», не показуються всі сварки, це логічно», - зауважила Дана, підкресливши, що інтимні стосунки Макса повинні були залишитися за кадром.

Дана заявила, що їй було прикро, коли вона дізналася про підсумки шоу і це було помітно по її поведінці, але вона не шкодує.

«З Дашею ми перестали спілкуватися в кінці квітня, просто коли вже були зйомки пост-шоу там показали скрін нашої переписки в травні щодо інтиму з іншою дівчиною, це тільки тоді ми спілкувалися. Взагалі був дивний момент, я не зрозуміла, що відбувалося – на пост-шоу мене спочатку не було. Одна з дівчат сказала про публікації листування. Я тоді з претензією Даші написала, в принципі, це є в мережі – той скрін так і ходить в Інтернеті. Спочатку ще в кінці квітня ми перестали спілкуватися із-за смішного – Даша образилася на якийсь мій коментар в ефірі, хоча я не ображалася, коли обговорювали мене», - розповіла Дана.

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