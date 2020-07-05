Самая скандальная участница популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком рассказала, каким по ее мнению должен быть мужчина
В финале проекта Дана оказалась проигравшей, но достойно пережила отказ, проигрыш и уже спокойно живет дальше. Девушка стала популярна в социальных сетях, поэтому теерь активно рассказывает о своей жизни и даже делится мнением по поводу отношений.
Отметим, Дана заявила, что есть определенные критерии того, которыми она руководствуется при выборе мужчины, с которым захочет построить серьезные отношения.
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Ощущение покоя помогает дать женщине уверенность, в мужчине обязательно должна быть уравновешенность, которая поможет чувствовать себя рядом с ним спокойно.
Чувство юмора очень важно, ведь юмор может быть и саркастическим, но все равно приятным.
Галантность важна даже в тех случая, когда надо открыть дверь авто, пропустить девушку и другие банальные мелочи.
Конкретика в намерениях и планах нужны для того, чтобы девушка могла понять каким ее избранник видит совместное будущее.
Ощущение защищенности и уверенности в завтрашнем дне важны не в финансовом плане, а в моральном. Однако, также важен и достаточный финансовый уровень мужчины.
В одном из своих интервью специально для шоу "Зірковий час" она рассказала о пережитом и о том, почему смогла отпустить Макса.
Не осталась без внимания в интервью тема скандала, связанного с интимной связью Макса на проекте с одной из девушек. Дана заявила, что интимный вопрос поклонников взволновал больше всего и похоже это стало самой обсуждаемой темой.
«Чаще всего показывают же отснятые всего три или пять дней из недели, помещают всего в два часа эфира, многое уходит «за кадр, за камеру», не показываются все ссоры, это логично», - отметила Дана, подчеркнув, что интимные отношения Макса должны были остаться за кадром.
Дана заявила, что ей было обидно, когда она узнала об итогах шоу и это было заметно по ее поведению, но она не жалеет.
«С Дашей мы перестали общаться в конце апреля, просто когда уже были съемки пост-шоу там показали скрин нашей переписки в мае касательно интима с другой девушкой, это только тогда мы общались. Вообще был странный момент, я не поняла, что происходило – на пост-шоу меня вначале не было. Одна из девушек сказала о публикации переписки. Я тогда с претензией Даше написала, в принципе, это есть в сети – тот скрин так и ходит в Интернете. Изначально еще в конце апреля мы общаться перестали из-за смешного – Даша обиделась на какой-то мой комментарий в эфире, хотя я не обижалась, когда обсуждали меня», - рассказала Дана.
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