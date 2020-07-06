П'ятого липня відзначався день народження бікіні, яке так люблять зірки

Вперше відвертий за тими часами купальний наряд з'явився на моделях у 1946 році, передає Politeka.net. Модельєром став Луї Реар, який здійснив справжню революцію у світі моди.

З того часу бікіні стали ще сміливіше. Подивімось на зірок, які хваляться тілами в таких купальниках зараз.

Фігура української співачки Ані Лорак досконала, тому будь-яке купальне вбрання на ній виглядає чудово. Темне бікіні з гумками надали образу певної пікантності. Це фото просто підірвало мережу.

Соковита блондинка Тіна Кароль вразила красою в блакитному бікіні. Такі форми гідні тільки компліментів.

Пишногруда співачка Анна Седокова володіє неймовірною зовнішністю. Фігура в купальнику варто всяких похвал, і ніхто не скаже, що ця красуня народила трьох дітей.

Російська актриса Христина Асмус вирішила підкорити досконалістю тіла в бікіні. При цьому фантастична красуня зняла верх купальника. У такому образі вона постала на Мальдівах.

Грайлива Настя Каменських підкорила ідеальністю своїх форм у крихітному бікіні. Зірка представила яскраве фото в Instagram, таку красуню важко забути.

Світлана Лобода на відпочинку вибирає лише бікіні. На цьому фото красуня повернулася спиною до фотографа і блиснула підкачаною п'ятою точкою.

Нагадаємо, Ані Лорак похвалилася образом у чорному спортивному костюмі, що складається з короткого топа і лосин. Фігура у красуні просто чудова. Співачка стверджує, що кращі дієти для артиста - це живі концерти.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі

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