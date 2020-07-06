П'ятого липня відзначався день народження бікіні, яке так люблять зірки 

Вперше відвертий за тими часами купальний наряд з'явився на моделях у 1946 році, передає Politeka.net. Модельєром став Луї Реар, який здійснив справжню революцію у світі моди. 

З того часу бікіні стали ще сміливіше. Подивімось на зірок, які хваляться тілами в таких купальниках зараз. 

Фігура української співачки Ані Лорак досконала, тому будь-яке купальне вбрання на ній виглядає чудово. Темне бікіні з гумками надали образу певної пікантності. Це фото просто підірвало мережу. 

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Соковита блондинка Тіна Кароль вразила красою в блакитному бікіні. Такі форми гідні тільки компліментів. 

Пишногруда співачка Анна Седокова володіє неймовірною зовнішністю. Фігура в купальнику варто всяких похвал, і ніхто не скаже, що ця красуня народила трьох дітей. 

Російська актриса Христина Асмус вирішила підкорити досконалістю тіла в бікіні. При цьому фантастична красуня зняла верх купальника. У такому образі вона постала на Мальдівах. 

Грайлива Настя Каменських підкорила ідеальністю своїх форм у крихітному бікіні. Зірка представила яскраве фото в Instagram, таку красуню важко забути. 

Світлана Лобода на відпочинку вибирає лише бікіні. На цьому фото красуня повернулася спиною до фотографа і блиснула підкачаною п'ятою точкою. 

Нагадаємо, Ані Лорак  похвалилася образом у чорному спортивному костюмі, що складається з короткого топа і лосин. Фігура у красуні просто чудова. Співачка стверджує, що кращі дієти для артиста - це живі концерти. 

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото