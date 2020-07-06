Пятого июля отмечался день рождения бикини, которое так любят звезды

Впервые откровенный по тем временам купальный наряд появился на моделях в 1946 году, передает Politeka.net. Модельером стал Луи Реар, который совершил настоящую революцию в мире моды.

С тех пор бикини стали еще смелее. Давайте посмотрим на звезд, которые хвастаются телами в таких купальниках сейчас.

Фигура украинской певицы Ани Лорак совершенна, поэтому любой купальный наряд на ней смотрится чудесно. Темное бикини с резинками придали образу некой пикантности. Это фото просто взорвало сеть.

Сочная блондинка Тина Кароль поразила красотой в голубом бикини. Такие формы достойны только комплиментов.

Пышногрудая певица Анна Седокова обладает невероятной внешностью. Фигура в купальнике стоит всяких похвал, и никто не скажет, что эта красотка родила троих детей.

Российская актриса Кристина Асмус решила покорить совершенством тела в бикини. При этом фантастическая красотка сняла верх купальника. В таком образе она предстала на Мальдивах.

Игривая Настя Каменских покорила идеальностью своих форм в крохотном бикини. Звезда представила яркое фото в Инстаграм, такую красотку трудно забыть.

Светлана Лобода на отдыхе выбирает только бикини. На этом фото красотка повернулась спиной к фотографу и сверкнула подкаченной пятой точкой.

Напомним, Ани Лорак похвасталась образом в черном спортивном костюме, состоящем из короткого топа и лосин. Фигура у красотки просто великолепна. Певица утверждает, что лучшие диеты для артиста - это живые концерты.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

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