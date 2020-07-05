Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала архівні кадри, зняті під час її роботи над новими кліпами

Даша вирішила представити серію кадрів з кліпів, які представляла аудиторії останнім часом. Не секрет, що Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій. Тому фанати відразу ж відреагували на всі ролики, показані нещодавно в Instagram, пише Politeka.

Оскільки Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі, позувати в білизна, без нього або провокаційних образах їй зовсім не важко. Дівчина любить епатувати публіку, зовсім не соромлячись камер.

Нові кліпи, в яких зірка була в млосних образах, були прийняті успішно. Так, пікантні кадри знаменита співачка опублікувала, що нагадати про своїх роликах YouTube-каналі. Одним з кліпів стало відео нового треку «Основний інстинкт».

Нагадаємо, авторами пісні стали – Сергій Сорока і Яна Дрюпина. Аранжування створив брат виконавиці, Євген Астаф'єв.

«А коли то були замість в дитячому таборі))) Хто б міг подумати ,що така шалено красива і талановита дівчинка перебувала поруч зі мною в одному загоні)))🔥🔥», «Приємно було з Вами працювати!;)», «Згадала ;) 😈», «Незрівнянна Даша 🙏🌸😍ця та сама пісня яку прослушиваею ще і ще», «Даша, яка Ви красива))», «Профессиионально, 😘сексуально, з хорошим сюжетом, обожнюю ваші пісні, кліпи, поважаю вашу особу😘 Даша, кожна ваша пісня як дуже хороший акт... Любові!».

До цього новим кадром Даша поділилася в розділі Сторі Instagram, однак, як виявилося, дане фото - архівне і зроблено було два роки тому одним з її фотографів, з якими вона співпрацює.

Даша виглядала досить витончено і приголомшливо, що відразу ж також відзначили фанати. Тонка талія зірки була вдало почеркнута білим піджаком.

«Дуже гарне фото і сама дівчина🔥🔥🔥👍», «Шикарна дівчина! Костюм супер!🌸🌸🌸», «Красиво! Дуже люблю фешн. Треба б самій частіше знімати таке», «Трохи не розумію фешн 😃😃», «Давно хочу до вас потрапити, кльові ви», «Відмінне фото ❤️і дівчина вогонь!», «шикарно! оч подобається Це богиня!», «Люблю фешн зйомки! Крутий кадр!», «Дуже стильний образ вийшов!», - написали шанувальники.

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