Відома балерина Анастасія Волочкова вирушила в храм в незвичайному вбранні

Балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram два нових фото, на яких з'явилася в незвичайному костюмі з яскравим принтом. При цьому на голові зірки можна помітити капюшон, так як вона позувала біля храму, пише Politeka.net.

Примітно, тільки пару днів тому балерина потрапила в скандал за відвідування храму під час карантину, який відвідувати не можна було. Кілька днів поспіль вона розповідала про те, що з нею сталося і чому її мало не заарештували. При цьому балерину мало хто підтримав в мережі. На цей раз вона позувала у чергового храму вже в новому образі.

«Недільний день розпочався з приємності.😊🌺🙏❤️ Людина, що подарувала ці троянди сюрпризом, знаючи, що я буду в храмі, поки я молилася, зганяв в крамницю квітів у нашому селищі ("Бал Квітів"). Коли він їх купував, продавець його запитала, а скільки Вам троянд? Він відповів: Все, що є білі. І вона відразу поставила запитання: Це для Анастасії?😂🌺 І прикрасила букет довгою стрічкою, як я люблю.🙏 Так що, не проїжджайте цей салон квітів повз..🌺🌺🌺 я Люблю приємні сюрпризи.🙏🌺 🌺», - написала Волочкова.

Також у тому ж домашньому і кілька втомленому вигляді Волочкова з'явилася в незвичайному вільному костюмі, скрывшем її фігуру, босоніжках на незвично високому каблуці і без макіяжу. Анастасія засвітила втомлене обличчя поряд з букетом троянд, якими хотіла похвалитися в черговий раз:

«Я бажаю всім щастя!🙏 Соранять у собі силу духу-це дуже не просто, коли не прощають краси та успіху, і коли проти вас... Ми всі однакові і ходимо по одній землі. Я завжди люблю і вмію захищати інтереси людей.

Які не можуть захистити себе самі..😔 І я завжди за Правду! Пам'ятайте, що... Королеви теж часто плачуть в подушку... Але. Маючи в собі гідність, знаходять сили приховувати свої сльози від построених очей з гордо піднятою головою і посмішкою на обличчі.😊 #анастасияволочкова», - написала Волочкова. Причому раніше під схожим відео їй написали, що балерині вже "навіть пластику не допоможе".

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