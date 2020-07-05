Донька Алли Пугачової і Максима Галкіна умилила мережу милим фото

Як повідомляє Politeka.net, російський телеведучий Максим Галкін і співачка Алла Пугачова виховують близнюків Лізу і Гаррі. Зоряні спадкоємці вже зачарували користувачів Мережі. Всі захоплюються їх талантом, кмітливістю і красою.

Нещодавно у маленької Лізи з'явилася група в мережі Instagram, де шанувальники дівчинки діляться новими знімками та відео з Лізою.

Чергове фото порадувало користувачів мережі, дівчинка буквально умилила своєю красою. Користувачі мережі опублікували у фанатському Instagram-акаунті ніжний знімок, зроблений під час прогулянки біля будинку зірок. На ньому дівчинка позує з телефоном в руці, уважно дивлячись в камеру. На ній темна курточка в строкатий квітковий малюнок і блакитні джинси, а світле волосся зібране в косу.

Шанувальники залишилися в захваті від зовнішнього вигляду Лізи Галкіної, а багато з них засипали дівчинку численними компліментами.

"Хороша, мила, та що там - чарівна 😃", "Лизуня доброго дня 🌹🌹🌹💋", "Серцеїдка!!!🔥😍😍😍", "Королева😍, а не дівчинка!", "Красота росте...", "Яка велика вже 🌹🌹🌹😍😍😍", "Сонечко", "Країна давно чекала такої красуні", "Одні очі чого варті: розумні і красиві! Лізонька - диво-дівчинка! ❤️❤️❤️", "Розумниця і красуня💐❤️".

Нагадаємо, що Максим Галкін з дітьми від Пугачової змусив мережу кричати: "Макс, вибери мене!".

Як повідомляла Politeka, роздягнений Галкін показав, чим підкорив Пугачову: "Шикардос, Макс".

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