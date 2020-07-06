Українські та зарубіжні зірки часто демонструють свою форми без білизни

Красуні не соромляться своїх тіл і неодноразово знімалися топлес, засвітивши найгарячіші місця, без будь-яких докорів сумління, пише Politeka.net.

Мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега ніколи не соромиться фото у відвертих купальниках і навіть топлес. Красуня пишається пишним бюстом і з готовністю його показує в Instagram.

Російська актриса Христина Асмус знялася голою. Зірка вирішила показати своє тіло під час зйомок у ванній для скандального фільму "Текст". Зірка сама написала про це в мережі.

А ось інше фото - стоп-кадр зазначеної картини.

Анна Седокова хвалиться досконалими формами в будь-яких нарядах і соромиться фотографій топлес. Красуня блиснула пишним бюстом прикривши його руками.

Колишня "віагринка", дружина продюсера Костянтина Меладзе неодноразово з'являлася на сміливих фото без білизни. Цього разу красуня вирішила не одягати ліфчик і прикрилася ногами в колготках. Фото вийшло дуже гарячим.

Емілі Ратаковськи роздягається без всяких комплексів. Красуня підкорила досконалими формами в одних плавках.

Нагадаємо, нещодавно Крістіна Асмус оголосила про розлучення з артистом Гаріком Харламовим.

Так, за словами промоутера Наталії Субботіної, у Харламова останнім часом були проблеми з алкоголем. Жінка нагадала, що Асмус почала зустрічатися з коміком, коли він був на піку слави, а потім у неї на багато відкрилися очі.

Раніше повідомлялося, що Анна Седокова показала, як провела день народження Яніса Тиммм, з яким тепер перебуває у відносинах.

«Сьогодні буде чудовий вечір . У тихому ресторанчику . Тільки ти і я ... #justatwoofus ❤️», - написала Анна.

Нагадаємо, Сєдокова показала разом з коханцем прямо на зйомках

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