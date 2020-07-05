Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала в Instagram яскраві фото з відпочинку на пляжі

Після завершення жорстких заходів карантину, дівчина вже встигла знятися у другому сезоні шоу "Ле-марштрутка", повернутися додому і навіть вразити серією кадрів з відпочинку. На нових пляжних фото струнка Леся вразила фанатів. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Так, на представлених фото Никитюк позувала в чорних велосипедках і купальнику, частково прихованим під велосипедками з щільної тканини з високою талією.

«А вчора я осідлала гідроцикл😁 Київ з води прекрасний!!! І я вам хочу сказати водій теж нічого😆 Дівчатка, хто катався? Як вам цей агрегат?👇🏻», - написала Леся.

Фанати одразу ж відреагували:

«От якби у мене водієм була Леся Нікітюк😉 теж водій нічого б був😍💯 прокатишь ?😉», «ТОВ! Яка прозора Вода! Про Леська на ній! Молодець дівка. Смалить!», «Леська, розумниця, красуня, наша людина👤!!! ❤», «❤️,Дааа,супер», «Класно, люблю гідроцикл)», «Обожнюю цей агрегат 🔥⚡️», «Леся, красоточка🤗🌸💕», «Моя водна любоф😍😍😍😍», «Леся різака🔥👍» «Ви коли про агрегаті питаєте, гідроцикл або водія маєте на увазі?».

До цього Леся вирішила показати літній образ, чимало впечатливший фанатів.

Наснимке дівчина була в стильному білому купальнику з зав'язками по боках, акуратно оголяющем пикатные ділянки тіла зірки. Сама вона позувала боком до об'єктиву і з сонцезахисними чорними окулярами.

підпису вона зазначила, що "Коли???" - з натяком, коли закінчиться карантин і вона зможе повернутися до активних подорожей.

«Орел і Решка?», «Ще не скоро ! 😀», «Як я сумую за Бердянськом», «Леська ти крутіше ніж Джолі», «Леся, який у вас ріст?», «Леся ! Ти крута!!!🔥🔥🔥🔥🔥💋🌈🌈🌈 Так тримати!», «Чорне море ?», «А коли це всі ж кордони закриті???🙉», «Ось же вона принцеса, ангел мій неземної ти не уявляєш яка ж ти чудово приголомшлива леді мрія», «Джаред Літо здохне, коли побачить це фото 🔥🔥🔥💣💣💣💣».

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