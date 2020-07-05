Відомий громадський діяч Андрій Пальчевський заявив, що Україна ще далека від перемоги над пандемією

Таку думку він озвучив в ефірі програми "Пульс" на телеканалі «112 Україна», передає Politeka.net. За його словами, розслаблятися ще зарано, так як перемога над китайським вірусом дуже далека, незважаючи на оптимістичні прогнози влади. Пальчевський підкреслив, що в МОЗ помиляються, коли говорять, що перемога над вірусом близька.

Громадський діяч звернув увагу на те, як у керівництва країни склалася помилкова думка про те, що МОЗ от-от здобуде перемогу над вірусом. "Дитяча впевненість" у цьому спостерігається і у президента Володимира Зеленського.

«Глави держав не мають права розслаблятися, тому що кожен з них це рольова модель», - заявив Пальчевський.

Він додав, що сьогодні в медичній сфері як ніколи процвітає корупція. Цей факт віддаляє Україну від перемоги над вірусом.

«Ми повинні розуміти, медичний бюджет зараз - це самий солодкий для корупціонерів шматок… ми посідаємо останнє місце в Європі, у нас протестовано 1% населення... це взагалі нічого», - пояснює громадський діяч.

За його словами, навіть якщо найближчим часом винайдуть вакцину, для перемоги над вірусом потрібно буде провести вакцинацію близько 70% населення планети.

Нагадаємо, що рейтинг Пальчевського в Києві впевнено зростає перед виборами: результати опитування.

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський зробив важливу заяву: «Я не політик, а державний діяч».

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