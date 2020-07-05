40-річна актриса українського походження Ольга Куриленко розбурхала відвертим знімком

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Ольга була вбрана в розкішний купальник жовтого кольору. Вона стояла на пляжі і милася під душем. Варто відзначити, що робила це Куриленко дуже спокусливо: вона відкрила рот і зігнулась у відвертій позі. Позаду актриси красувалася блакитна вода.

«Ще один дивовижний і мирний день», - написала актриса під фото.

За 2 години пост зірки зібрав понад 10 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Ця вода прекрасна, як і ти», «Ти зводиш з розуму», «Так чудово! Зроби ще один фільм про Бонда, ти найкраща», «Дуже красива леді», «Мені дуже подобається ця картинка, нагадує мені про мрії», «Ольга ти як квітка», «Це схоже на завершення феєрверку на 4 липня», «Абсолютно красива дама», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко поділилася кадром з фільму «Шукач води». У ньому актриса з'явилася в образі жінки початку двадцятого століття. Вона була одягнена в біле строге плаття. По фото видно, що з часу фільму про Джеймса Бонда (2008 рік) актриса сильно змінилася. Вона виглядає більш зрілою жінкою.

Нагадаємо, що Куриленко блиснула розкішшю в обтягуючому платті: «Фантастична».

Як повідомляла Politeka, Куриленко в яскравому бікіні показала, чим підкорила Голлівуд: соковите фото.

Також Politeka писала, що Куриленко показала себе без косметики: "Краса в простоті".