Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес показала ідеальне тіло на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала спекотний літній знімок на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Джорджина Родрігес піднімається з води на борт яхти, вся мокра після купання. Вона закинула волосся назад рукою і елегантно розвернулася, щоб показати на камеру всі свої принади. Варто відзначити, що на дівчині надітий тісний чорний купальник, який вигідно підкреслює груди і сідниці.

"Ці маленькі оченята, якими я висловлюю свою любов всього мого життя", - поділилася емоціями модель.

Користувачі соціальної мережі з захопленням оцінили новий знімок Джорджіни Родрігес в коментарях:

"Ідеальна ти"; "Дійсно красива"; "Королева"; "Літні флюїди з Джіо 🌊🔥💖"; "Чому так гаряче"; "У наступному житті дозвольте мені відродитися Роналду".

Раніше на одному з фото Джорджина постала в мініатюрному сукню з екстремально глибоким декольте, подчеркнувшим її красиві форми. Вона сіла біля рояля, витягнувши перед собою стрункі ніжки ніжки перед собою.

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

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