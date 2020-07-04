Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес показала идеальное тело на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала жаркий летний снимок на своей странице в Instagram.

На снимке Джорджина Родригес поднимается из воды на борт яхты, вся мокрая после купания. Она закинула волосы назад рукой и элегантно повернулась, чтобы показать на камеру все свои прелести. Стоит отметить, что на девушке надет тесный черный купальник, который выгодно подчеркивает бюст и ягодицы.

"Эти маленькие глазки, которыми я выражаю любовь всей моей жизни", - поделилась эмоциями модель.

Пользователи социальной сети с восторгом оценили новый снимок Джорджины Родригес в комментариях:

"Идеальная ты"; "Действительно красива"; "Королева"; "Летние флюиды с Джио 🌊🔥💖"; "Почему так горячо"; "В следующей жизни позвольте мне возродиться Роналду".

Ранее на одном из фото Джорджина предстала в миниатюрном платье с экстремально глубоким декольте, подчеркнувшим ее красивые формы. Она уселась возле рояля, вытянув перед собой стройные ножки ножки перед собой.

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».