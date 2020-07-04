Українська співачка Наталія Могилевська показала, як змінилася перед поїздкою на відпочинок

Вона опублікувала відеозвернення до своїх шанувальників на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

днями Наталя Могилевська кардинально змінила імідж, перефарбувавшись у блондинку з чорними коренями. Вона поділилася, що в такому вигляді збирається полетіти в невелику відпустку.

"Готуюся до мого першого світлого уїк-енду. Бажаю всім гарного відпочинку і класних вихідних", - сказала співачка під час запису ролика.

На відео Наталя Могилевська одягнена в темно-синє плаття з білими смугами, головною особливістю якого можна назвати глибоке декольте. Увагу до грудей приковують прикраси на шиї. Літній образ виконавиці довершила промениста усмішка.

Користувачі соціальної мережі оцінили нову зовнішність Могилевської і залишили багато компліментів в коментарях:

"Яка ви позитивна"; "Люблю цю дівчинку!💘"; "Наталі ви прекрасні і головне не змінюєтеся супер😍😍😍"; "Красуня"; "Вам блондинкою дуже красиво"; "Наша київська цариця"; "Білий колір волосся молодше робить вас!!!🔥🌹👍"; "Дуже гарно!!! Мінус 20 років як мінімум!!!"; "Супер!!! Помолодшала і освіжилась!!!".

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