Українська співачка Наталія Могилевська показала, як змінилася перед поїздкою на відпочинок
Вона опублікувала відеозвернення до своїх шанувальників на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
днями Наталя Могилевська кардинально змінила імідж, перефарбувавшись у блондинку з чорними коренями. Вона поділилася, що в такому вигляді збирається полетіти в невелику відпустку.
"Готуюся до мого першого світлого уїк-енду. Бажаю всім гарного відпочинку і класних вихідних", - сказала співачка під час запису ролика.
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На відео Наталя Могилевська одягнена в темно-синє плаття з білими смугами, головною особливістю якого можна назвати глибоке декольте. Увагу до грудей приковують прикраси на шиї. Літній образ виконавиці довершила промениста усмішка.
Користувачі соціальної мережі оцінили нову зовнішність Могилевської і залишили багато компліментів в коментарях:
"Яка ви позитивна"; "Люблю цю дівчинку!💘"; "Наталі ви прекрасні і головне не змінюєтеся супер😍😍😍"; "Красуня"; "Вам блондинкою дуже красиво"; "Наша київська цариця"; "Білий колір волосся молодше робить вас!!!🔥🌹👍"; "Дуже гарно!!! Мінус 20 років як мінімум!!!"; "Супер!!! Помолодшала і освіжилась!!!".
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