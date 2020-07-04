5 липня в більшості областей України буде дуже спекотно, і лише деякі райони можуть накрити дощі

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

У неділю, 5 липня, східні, південні і практично всі центральні регіони України будуть знемагати від спеки. Згідно з прогнозом, температура повітря буде коливатися від +30 до +35 градусів, а місцями буде досягати навіть +39. У західній і північній частинах країни очікується більш прохолодна погода: від +25 до +30 градусів. У Карпатах буде традиційно свіже всього, прогнозується температура від +12 до +19 градусів. За словами Наталки Діденко, спека почне спадати з 8 червня на Півдні і з 9-го червня на Сході.

Масштабних дощів у цей день не передбачається, практично на всій території України має бути сухо і без опадів. Дощі з грозами можуть накрити Київську, Вінницьку, Чернівецьку та Сумську області.

У Києві 5 червня обіцяє бути хмарним, можуть пройти невеликі дощі. Як прогнозує синоптик, температура повітря не буде підніматися вище 28-29 градусів тепла. А ось в наступні два дні спека вдарить з новою силою у всі +32 градуси. У той же час, вдень 7 липня очікується сильна злива. 8 липня в Києві прогнозують більш комфортну температуру до + 25 градусів.

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