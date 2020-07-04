5 июля в большинстве областей Украины будет очень жарко, и лишь некоторые районы могут накрыть дожди

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

В воскресенье, 5 июля, восточные, южные и практически все центральные регионы Украины будут изнывать от жары. Согласно прогнозу, температура воздуха будет колебаться от +30 до +35 градусов, а местами будет достигать даже +39. В западной и северной частях страны ожидается более прохладная погода: от +25 до +30 градусов. В Карпатах будет традиционно свежее всего, прогнозируется температура от +12 до +19 градусов. По словам Наталки Диденко, жара начнет спадать с 8 июня на Юге и с 9-го июня на Востоке.

Масштабных дождей в этот день не предвидится, практически на всей территории Украины должно быть сухо и без осадков. Дожди с грозами могут накрыть Киевскую, Винницкую, Черновицкую и Сумскую области.

В Киеве 5 июня обещает быть облачным, могут пройти небольшие дожди. Как прогнозирует синоптик, температура воздуха не будет подниматься выше 28-29 градусов тепла. А вот в следующие два дня жара ударит с новой силой во все +32 градуса. В то же время, днем 7 июля ожидается сильный ливень. 8 июля в Киеве прогнозируют более комфортную температуру до + 25 градусов.

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