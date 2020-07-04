Відома співачка Аліна Гросу показала на серії фото себе в несподіваному дитячому образі

Як відомо, Аліна любить змінювати образи, експериментує з іміджами і вчиться вражати фанатів самими різними способами. При цьому дівчина вже відкрила себе не тільки як співачка, але ще і дуже вражаюча актриса. Сьогодні Аліна похвалилася незвичайними "пробами", повідомляє Politeka.

В соціальній мережі Instagram дівчина показала на своїй сторінці серію досить милих фото в рожевій сукні, позуючи при цьому на чорному тлі.

«50 відтінків самопроб для нової картини 🌸 чи Знаєте ви що таке самопробы? Це один з найважливіших етапів на початку зйомок. Скажімо так, самостійний кастинг. Тобі надсилають текст для акторських проб, іноді з описом персонажа, якщо пощастить з побажаннями режисера і ти, виходячи з власних відчуттів знімаєш цю сцену, якийсь важливий шматок з фільму, за яким особливо зможуть визначити підходиш ти на цю роль.

Іноді це романтична сцена, іноді вбивство, часом уявляєш себе хірургом в операційній, принцесою з середньовіччя, іноді жертвою, іноді закоханої дурепою, іноді маніяком (все це на території твоєї квартири, не особливо призначеної для зйомок(без гриму та костюмів, так що іноді вживатися в роль особливо складно))) Актори, зазвичай, проходять їх незліченна кількість, але це те, що завжди залишається за кадром. Плюси самопроб, ти можеш за своїми відчуттями записати мільйони дублів і нарешті відправити той, який особливо сподобався тобі, мінуси самопроб - у тебе немає контакту з режисером і ти «танцюєш від себе», а ще, найчастіше, домочадці не мають акторського досвіду і просто читають тобі текст партнера (в народі кажучи, без виразу)))

Загалом, без емоцій, а ти вже отыгрываешь все сам, фантазуєш як би це сказав твій передбачуваний партнер по майданчику і откликаешься, відповідаєш. Але дуже щастить, коли у тебе є близькі люди - актори, які можуть покидати тобі текст паралельно хоч по скайпу, якщо не можуть перебувати поруч і підказати з боку. Проби, особисто для мене - це складніше, ніж робота на майданчику. Тому що є ще дике хвилювання, пройдеш ти кастинг чи ні. Такий собі іспит, хоч ти вже далеко і не студент, але ти будеш проходити його завжди в цій професії», - розповіла трохи про себе і пробах Аліна.

Також на схожих нових кадрах Аліна показала, як веселиться перед об'єктивом у милому образі школьцы і як шаленіє на камеру з невеликим льодяником в руках. При цьому озорливости образу зірки надає зачіска - дитячі високі хвостики з боків і зміна кольору волосся - ніжно-фіолетовий з синім відтінки виглядали на світлих локонах Гросу досить гармонійно.

«Скільки б ви мені дали років, якщо б не знали мій справжній вік?🤪🙄😊 Кому в душі теж не більше 17?)))», - написала Аліна під новим роликом в Instagram.

Як і очікувалося, шанувальники тут же відреагували:

«🤣🤣🤣Аліна приветик🌷я бачила тебе в глобусі з мамою тобі тоді було років 5 ти як лялечка була малою🌷», «Не знаю скільки років, думаю десь 20-24😊», «23», «17», «Класно👍 відео супер😄», «Клас💛💛💛💚💚💚», «Тобі ніби знову 15😻💥🤗 на цьому відео ))», «Аліна, ти найкраща😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Років 20😊».

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