Знаменита артиска Ані Лорак засвітилася в стильному вигляді під час "побачення" з близьким другом і колегою Сергієм Лазарєвим

Кілька годин тому в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Каролина показала, як повеселилася з близьким товаришем і колегою Сергієм Лазарєвим, з яким їй давно приписують любовний роман ось уже кілька років під ряд. Щоб підігріти інтригу до зворушливої зустрічі з чоловіком, зірка також поділилася яскравим кадром і в себе в профілі, обійнявшись зі співаком на камеру, пише Рoliteka.net.

На зворушливому кадрі Кароліна позувала в обіймах Сергій, мило притулившись до нього і вже звично «надувши» губи. Шанувальники буквально підірвав пост коментарями, адже стильні образи зірок відразу вразили їх:

«Я ж казала», «Ви будете чарівні🍰 в моїх нарядах 🌟🌟🌟🙌», «Вереск щастя😍😍😍😍», «Неймовірні🖤», «ідеальні 💔😍», «Дуже красиві 🤗🤗🤗», «Красивыее😍😍❤️», «Ой😍 які Гарненькі! Ну нарешті-то ваше нове селфи😇», «😻😻😻😻😻😻😻Які ви красиві», «Які гарні😍👍❤», «Наші прекрасні😍❤️», «Нарешті-друзі зустрілися після карантину!🙏🏽 Дуже чекали ваших спільних фотографій!❤️», «Оу,ми чекали спільну фотографію😍».

Примітно, що в самомпрофиле артиста також можна помітити схожі кадри, причому він поділився ними одночасно з Кароліною та відзначив її як "близьку подругу". Нові фото викликали чималий фурор в мережі, адже кадри з "побачень" артистів можна побачити вкрай рідко, а самі зірки ніяк не коментують чутки про їхні стосунки.

Як відомо, Кароліна довгий час була була на карантині, скасувала всі зустрічі і проекти. Після його ослаблення зірка почала надолужувати згаяне - провела кілька зустрічей з друзями, влаштувала пишне свято дочки і багато іншого. Не так давно співачка засвітилася на вечірці в незвичайному вигляді.

Так, на фан-акаунті співачки з'явилися фото і відео, зроблені на відпочинку зірки " з Філіпом Кіркоровим, колегами та іншими зірками. При цьому багатьох фанатів вкрай спантеличив вид знаменитості, зовсім не схожий на те, що вони бачили раніше.

Також недбала зачіска знаменитості здивувала шанувальників, які звикли до того, що Кароліна укладає волосся дуже акуратно і робить їх рівними:

«Образ взагалі не для Ані, плюс з волоссям щось сталося вже давно. Ось пару років тому взагалі була, очей не відвести», «У Ані образ не вдалий..», «А чому Ані Лорак в окулярах?Це від сонця або для зору????», «Чесно кажучи Ані це не схоже є за вид блін», «Так, Лорак не впізнати. Я подумала, що це Вікторія Булітко. Обидві симпатичні дівчата. Але поплутала. Буває. Образ не Лорак, що щось не те. Хоча я не дуже володію. 🌞🌹», «Все погано. І зачіска, і окуляри, і наряд», «Лорак що то зовсім здається "стає зовсім "старенькою" з консервативними поглядами ..це чи Єгор або ....раніше як то пораздупленней була а зараз зовсім згасла...», «На задньому плані хлопець, краще всіх вийшов», - написали шанувальники.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото