Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, що може врятувати рейтинг президента Володимира Зеленського

Як повідомляє Politeka.net, своїми думками він поділився у ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна" (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

"Я два Майдани відходив від дзвінка до дзвінка і можу сказати: я шкодую, що я був на Майдані. Особливо другий раз. Ніхто не уявляв собі, що боротьба з Януковичем і Партією регіонів закінчиться тим, що прийде засновник Партії регіонів, Порошенко, до влади. Якщо запитати у людей, чи готові вони були до цієї трійці: Кличко, Яценюк і незабутній Петро Олексійович - ніхто до цього не був готовий. Всі чекали приходу нового чесної людини. Вийшли не зовсім нові і не зовсім знаєте якісь", - обурився Андрій Пальчевський.

За його словами, нова влада ризикує втратити свої переваги, якщо не почне діяти та виконувати свої передвиборчі обіцянки.

"Я весь час ставлю питання: а що може врятувати Зеленського та "зелений" рух? Посадка Порошенко... Якщо вона відбудеться - у Зеленського є шанс утримати ситуацію під контролем. Але якщо вона не відбудеться, а злі язики стверджують, що вона не відбудеться, що є нібито домовленість...", - зазначив Андрій Пальчевський. - "Не знаю, я свічку не тримав. Але до тих пір, поки він не сидить - така точка зору буде мати місце. Всі будуть думати: не сидить - значить порішали".

Громадський діяч звернув увагу, що з кожним днем у Петра Порошенка все більше шансів уникнути отетственности:

"Тепер у Зеленського буде ділема. Але чим ближче до американських виборів і чим менше рейтинг самого президента - тим складніше йому заховати нашого кучерявого екс-президента в каталажку".

Нагадаємо, Андрій Пальчевський підказав, як допомогти людям, які хворіють китайським вірусом: «Скоро переможемо! Тільки без нашого Мозу».

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