Це буде друге напівтіньове затемнення за літо 2020 року

Нове напівтіньове затемнення місяця відбудеться на світанку в неділю, 5 липня 2020 року

Це вже не перше напівтіньове місячне затемнення, яке доводиться спостерігати з початку літа. Як раніше повідомляла Politeka.net в ніч з 5 на 6 червня українці мали можливість спостерігати затемнення Місяця.

Де і коли можна побачити

За київським часом затемнення почнеться в неділю, 5 липня о 6:07. Максимальна фаза очікується в 7:29 ранку. Загальна тривалість напівтіньового затемнення складе 2 години 45 хвилин.

Мешканці Центральної і Південної Америки зможуть побачити затемнення практично в повному обсязі. Більша частина Європи, в тому числі і Україна, не зможе спостерігати за даною астрономічною ситуацією. Жителі України зможуть дивитися на напівтіньове затемнення Місяця в режимі онлайн.

Напівтіньове місячне затемнення – один з видів затемнення, коли Місяць входити лише у півтінь Землі. Його дуже важко побачити неозброєним оком, тому слід застосовувати спеціальну техніку та обладнання.

За статистикою, 35% усіх затемнень є полутеневыми. Ще 35% - повне затемнення, яке набагато яскравіше і їх можна спостерігати з Землі без використання спеціального обладнання.

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