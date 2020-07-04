Это будет второе полутеневое затмение за лето 2020 года

Новое полутеневое затмение луны произойдет на рассвете в воскресенье, 5 июля 2020 года

Это уже не первое полутеневое лунное затмение, которое приходится наблюдать с начала лета. Как ранее сообщала Politeka.net в ночь с 5 на 6 июня украинцы имели возможность наблюдать затмение Луны.

Где и когда можно увидеть

По киевскому времени затмение начнется в воскресенье, 5 июля в 6:07. Максимальная фаза ожидается в 7:29 утра. Общая продолжительность полутеневого затмения Луны составит 2 часа 45 минут.

Жители Центральной и Южной Америки смогут увидеть затмение практически в полном объеме. Большая часть Европы, в том числе и Украина, не сможет наблюдать за данной астрономической ситуацией. Жители Украины смогут смотреть на полутеневое затмение Луны в режиме онлайн.

Полутеневое лунное затмение – один из видов затмения, когда Луна входить лишь в полутень Земли. Его слишком сложно увидеть невооруженным глазом, поэтому следует применять специальную технику и оборудование.

По статистике, 35% всех затмений являются полутеневыми. Ещё 35% - полное затмение, которое гораздо ярче и их можно наблюдать с Земли без использования специального оборудования.

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