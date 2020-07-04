Найскандальніша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком розповіла, як змінилося її життя після шоу

В останньому випуску шоу «Холостяк-10» стало відомо, що Макс вибирає Дашу. При цьому фіналістка Дана Оханская виявилася переможеною, але гідно пережила рішення чоловіка і навіть не стала з ним конфліктувати. В одному зі своїх інтерв'ю спеціально для шоу "Зірковий час" вона розповіла про пережите і про те, чому змогла відпустити Макса (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця), пише Politeka.

Як виявилося, Дана переконана, що чоловікам зараз не вистачає ніжності й легкості. Саме жінки можуть подарувати ці емоції коханим, які повинні не тільки проявляти свою турботу, але й відчувати її у відповідь.

Не залишилася без уваги в інтерв'ю тема скандалу, пов'язаного з інтимним зв'язком Макса на проект з однією з дівчат. Дана заявила, що інтимне запитання шанувальників схвилював найбільше і схоже це стало найбільш обговорюваною темою.

«Найчастіше показують ж відзняті всього три або п'ять днів тижня, поміщають всього в дві години ефіру, багато йде «за кадр, за камеру», не показуються всі сварки, це логічно», - зауважила Дана, підкресливши, що інтимні стосунки Макса повинні були залишитися за кадром.

Дана заявила, що їй було прикро, коли вона дізналася про підсумки шоу і це було помітно по її поведінці, але вона не шкодує.

«З Дашею ми перестали спілкуватися в кінці квітня, просто коли вже були зйомки пост-шоу там показали скрін нашої переписки в травні щодо інтиму з іншою дівчиною, це тільки тоді ми спілкувалися. Взагалі був дивний момент, я не зрозуміла, що відбувалося – на пост-шоу мене спочатку не було. Одна з дівчат сказала про публікації листування. Я тоді з претензією Даші написала, в принципі, це є в мережі – той скрін так і ходить в Інтернеті. Спочатку ще в кінці квітня ми перестали спілкуватися із-за смішного – Даша образилася на якийсь мій коментар в ефірі, хоча я не ображалася, коли обговорювали мене», - розповіла Дана.

Також дівчина зазначила, що їй було гидко слухати подальші плітки і вона не стала в це втручатися. Під випуском шоу фанати також бурхливо обговорили те, що сталося.

Також Дана розповіла, що переглянувши вчора фінал, чесно зізнається - вона не змогла не розплакатися, адже це було дуже несподівано.⁣⁣ ⠀

«Але я вдячна кожному, хто причетний до проекту «Холостяк» за всі ті емоції, які я отримала, по мурашки від закоханості, за натхнення і ... за Макса :) Це були одні з найяскравіших 2,5 місяці мого життя. Це такий період, залишиться в серці і спогадах назавжди. ⁣⁣⠀Як співає Валерій Меладзе, «... було все відчайдушно красиво ...» 💫⁣⁣⠀

Тому не співчувайте мені, будь ласка 🙏🏼 Я вважаю, що все склалося саме так, як краще для нас обох ... Я дуже ціную вашу підтримку, але не засуджуйте Макса. Так, ми різні, як ви неодноразово наголошували. І це нормально. Причин, чому все саме так закінчилося, на мою думку, немає. Вони - ірраціональні. І це теж нормально, коли говоримо про почуття, - написала Дана.

Нагадаємо, Новий герой шоу "Холостяк" вразив зовнішнім виглядом

А ще Politeka писала, що "Холостяк" Добринін розбурхав гарячим постільною фото з молодою нареченою

Також Politeka повідомляла, що наречена Холостяка Добриніна показала, що чекало нареченого у весільній сукні